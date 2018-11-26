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ФК «Спартак» намерен с сезона-2019/20 продавать билеты на матчи только в интернете 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Московский футбольный клуб "Спартак" со следующего сезона намерен полностью перейти на онлайн-продажу билетов на домашние матчи. Об этом журналистам сообщил коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.
"Спартак" проводит домашние матчи на стадионе "Открытие-Арена", вмещающий 45 360 человек.
"Спартак" со следующего сезона полностью планирует перейти на продажу билетов в формат онлайн, — сказал Атаманенко. — Сегодня у нас кассы работают только в дни матчей, также в этом году мы все абонементы продали через канал Digital. Большинство болельщиков предпочитают онлайн— формат, и мы продолжим работу в этом направлении".
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Александр Атаманенко , Спартак , Футбол
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