ФК «Спартак» намерен с сезона-2019/20 продавать билеты на матчи только в интернете

Московский футбольный клуб "Спартак" со следующего сезона намерен полностью перейти на онлайн-продажу билетов на домашние матчи. Об этом журналистам сообщил коммерческий директор клуба Александр Атаманенко "Спартак" проводит домашние матчи на стадионе "Открытие-Арена", вмещающий 45 360 человек. "Спартак" со следующего сезона полностью планирует перейти на продажу билетов в формат онлайн, — сказал Атаманенко. — Сегодня у нас кассы работают только в дни матчей, также в этом году мы все абонементы продали через канал Digital. Большинство болельщиков предпочитают онлайн— формат, и мы продолжим работу в этом направлении".