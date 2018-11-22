Двум россиянам не бывать. Кубица заменит Сироткина в «Уильямсе»

«Уильямс» официально подтвердил контракт с Робертом Кубицей на сезон-2019 — польский ветеран заменит в боевом кокпите Сергея Сироткина, который провёл сезон без заметных провалов, был стабилен и опередил в квалификациях более опытного Лэнса Стролла. Ждут ли от Кубицы большего? Помешают ли Роберту физические ограничения? Насколько поляк быстр и способен ли выдержать дистанцию гонки в боевом режиме? Точно мы узнаем это лишь в следующем году, а пока попробуем прикинуть перспективы Кубицы и разобраться, зачем «Уильямс» взял пилота, у которого уже восемь лет не было гоночной практики на машинах с открытыми колёсами.

История возвращения

Десять лет назад Кубица был главной восходящей звездой Формулы-1. В 2008-м за рулём «БМВ-Заубера» он выиграл Гран-при Канады, на котором едва не разбился годом ранее. Казалось, в следующем году команда прибавит, а Кубица будет бороться за титул, однако новый автомобиль оказался куда менее конкурентоспособным и БМВ вышла из проекта, оставив ни с чем как «Заубер», так и самого Роберта. На следующий год Кубица оказался в «Рено» — он трижды поднимался на подиум, но в целом это был шаг назад.

Тем не менее, всё это стало неважным, когда в феврале 2011-го Кубица попал в страшную аварию на ралли Ронди ди Андора. Гонщик выжил лишь чудом, врачам пришлось буквально по кусочкам собирать его руку — она до сих пор остаётся менее подвижной. Больше года Кубица проходил реабилитацию, а уже в сентябре 2012-го — всего через полтора года после аварии — выиграл ралли Ронди Гомитоло ди Лана в Италии, опередив ближайшего соперника на минуту.

Кубица ещё пару лет гонялся в ралли, проехал несколько гонок на выносливость и едва не дебютировал в WEC, провёл тесты машины Формулы-Е в Донингтоне, но дальше дело не зашло. А в июне 2017-го стало известно, что Кубица проедет тесты в Валенсии, где будет пилотировать «Лотус» Формулы-1 сезона-2012. Тесты прошли неплохо, Сириль Абитебуль, глава автоспортивной программы «Рено», которая и организовала тесты, отметил, что поляк по-прежнему быстр.

Потом были ещё тесты — 142 круга на актуальной машине на «Хунгароринге» и четвёртое время дня (в полутора секундах позади Феттеля). Но сажать Кубицу в боевой болид в «Рено» не рискнули, и поляк оказался в «Уильямсе» — Фелипе Масса только что ушёл из Формулы-1 и в Гроуве искали нового пилота. Им, как все были уверены, должен был стать Кубица. Но планам помешал Сергей Сироткин, который на сравнительных тестах в Абу-Даби опередил поляка и получил место в команде. Однако Кубице удалось закрепиться в паддоке. Постоянные напоминания о себе сделали своё дело, и теперь он возвращается в «Большие призы».

Их поменяли местами

Как так вышло, что Кубица, которому ещё год назад предпочли Сироткина, теперь оказался для «Уильямса» более привлекательным вариантом? Ответ прост — спонсорские бюджеты. После провального сезона-2018 (он стал, пожалуй, худшим в истории команды) от «Уильямса» ушёл ряд спонсоров — в том числе титульный спонсор и семья Строллов, переключившая своё внимание (и деньги) на «Форс Индия». Не были довольны положением вещей и в SMP Racing, которая продвигает Сироткина.

Зато ситуацией удалось воспользоваться Роберту Кубице и его менеджменту. По слухам, польские спонсоры готовы заплатить «Уильямсу» около €20 млн за два сезона. В SMP Racing платить такую сумму за самый слабый автомобиль чемпионата, вероятно, не готовы.

Впрочем, говорить, что дело исключительно в деньгах, было бы неверно. Паддок всё ещё помнит, что Кубица был одним из самых талантливых гонщиков 2000-х, а его возвращение обеспечит любой команде хороший пиар, внимание СМИ и болельщиков. Кроме того, не стоит забывать, что вторым пилотом «Уильямса» станет дебютант Джордж Расселл, и на роль наставника юниору Кубица подходит лучше Сергея Сироткина, у которого существенно меньше опыта.

В сезоне-2018 Роберт был резервистом «Уильямса». За год он успел познакомиться с командой, побывать на многих гонках и изучить процедуры гоночного уик-энда. Вместе с тем Кубица в курсе проблем нынешней машины и наверняка участвовал в разработке автомобиля следующего года. И этот опыт должен стать неплохой базой для гонщика, вопрос лишь в его физических способностях и скорости нового болида.

Самое большое испытание Кубицы

Каких результатов ждать от Кубицы — это вопрос к техническому департаменту «Уильямса». В конце концов, за рулём FW41 даже Хэмилтон вряд ли заехал бы на подиум, поэтому в первую очередь необходимо дождаться хотя бы первых зимних тестов. Гроув уже несколько месяцев как переключился на разработку нового проекта, правда, в связи с провалом в этом сезоне в команде начались серьёзные перемены, эффект от которых предсказать сложно.

Что до самого Кубицы, то он уже показал, что способен ехать быстро — по крайней мере один круг. Вспоминать результаты, которые Роберт показал на тестах, было бы некорректно, ведь на Гран-при Австралии у Кубицы будет совершенно иной уровень подготовки, если сравнивать с разовыми испытаниями. В то же время, по слухам, «Рено» отказалась от сотрудничества с поляком из-за того, что на длинных сериях кругов на «Хунгароринге» он был недостаточно стабилен.

Главными ограничениями для Кубицы остаются его рука и нехватка опыта участия в гонках в последние годы, и невозможно предсказать, какую именно роль они сыграют в следующем году. В любом случае, в последние годы в Формуле-1 не было гонщика, который смог бы вернуться на стартовую решётку после таких повреждений (можно вспомнить Фелипе Массу, но всё же его травма была не такой пугающей), а потому поляку можно лишь пожелать удачи: ему предстоит сражаться не только с соперниками и машиной, но и с собственными ограничениями, с нехваткой опыта, с болью. Это будет самое большое испытание в жизни Кубицы — и пока никто не знает, пройдёт ли его поляк.

А что же Сироткин?

Для Сергея Сироткина контракт Кубицы — плохие новости. Да, россиянин в этом году не блистал, но в его распоряжении была в буквальном смысле худшая машина чемпионата, при этом, он продолжал бороться, не терял самообладания, не допускал больших ошибок. Сироткин в этом году мог сделать только одно — победить Стролла в квалификациях, и россиянин победил. Он заслужил место на стартовой решётке следующего года, но в Формуле-1 это не всегда играет решающую роль. Обсудить этот аспект Сироткин может с Эстебаном Оконом.

И, к сожалению, теперь Сироткин остаётся за бортом Формулы-1. Формально, ещё две вакансии остаются свободны: в «Форс Индия» и «Торо Россо». Но за «Форс Индия» в следующем году вместе с Пересом будет выступать Лэнс Стролл, а «Торо Россо» пытается переманить у «Ниссана» Александера Албона . Сергея Сироткина в числе кандидатов в эти команды нет, но ведь и год назад никто не ожидал, что россиянин окажется в «Уильямсе». Есть очень маленький шанс, что Сироткин перейдёт в «Торо Россо» — если с «Ниссаном» договориться не удастся. Но это крайне маловероятно.

Скорее всего, Сироткину придётся продолжать карьеру в каких-то других гонках, либо же согласиться вновь стать резервистом — это тоже не слишком реалистичный сценарий, поскольку год на скамейке запасных в «Рено» Сергей называл одним из самых сложных в жизни и едва ли готов повторить этот опыт. При этом, SMP Racing с радостью возьмёт Сироткина в свою программу в гонках на выносливость — его опыт и скорость будут полезны в развитии прототипа BR1.