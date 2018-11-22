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Тренер «Арсенала» рассказал об изменениях в команде 

Газета.Ru + ещё 4 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал об изменениях, которые произошли в команде, передает "Советский спорт".
Он также высказался о том, какой вклад в команду внес бывший главный тренер Арсен Венгер.
"Я встречался с Арсеном Венгером один раз. Очень его уважаю, но, независимо от того, сколько информации он дал, мне пришлось идти на изменения. Я сказал игрокам: "Мы начинаем с нулевого километра". Даже сейчас, спустя четыре месяца, я говорю им, что мы находимся в самом начале.
До того как в "Арсенал" пришел Венгер, они добывали победы со счётом 1:0 и полагались на защитный стиль. С Арсеном они стали атакующей командой. Идеального сочетания клубу удалось добиться в период "непобедимых".
Со временем больше внимания стало уделяться технике и игре в нападении, при этом терялась защитная структура. Я хочу объединить эти два компонента и сделать команду более конкурентоспособной.
"Арсенал" падал. Мы должны были остановить это и начать поднимать его", — приводит слова Эмери Marca.
Ранее тренер "Ливерпуля" оценил игру команды в сезоне.
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Арсен Венгер , Советский спорт , Футбол
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