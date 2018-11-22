Полузащитник «Баварии» хочет вернуться в «Реал»

По информации Marca, колумбийский футболист рассматривает возможность перехода в туринский "Ювентус". Также к игроку проявляли интерес клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Напомним, что текущем сезоне Родригес провел 11 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что "Бавария" не собирается активировать функцию выкупа Хамеса у "Реала" за €42 млн