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Полузащитник «Баварии» хочет вернуться в «Реал» 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес недоволен нынешним отношением со стороны главного тренера "Баварии" Нико Ковача и планирует вернуться в мадридский "Реал", сообщает "Советский спорт".
По информации Marca, колумбийский футболист рассматривает возможность перехода в туринский "Ювентус". Также к игроку проявляли интерес клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).
Напомним, что текущем сезоне Родригес провел 11 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что "Бавария" не собирается активировать функцию выкупа Хамеса у "Реала" за €42 млн
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Нико Ковач , Хамес Родригес , Реал , Советский спорт , Футбол
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