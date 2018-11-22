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Аршавин попал на стену почета лондонского «Арсенала» 

Вести.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: EPA
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин помещен на стену почета лондонского "Арсенала", которая расположена в непосредственной близости стадиона "Эмирейтс". Российский футболист изображен празднующим четыре гола в ворота "Ливерпуля".
Как сообщает Спорт24.Ru, на полотне помимо недавно объявившего о завершении карьеры игрока Аршавина также изображены такие игроки, как Тьерри Анри, празднующий в матче против "Лидса" свой первый гол после возвращения в "Арсенал", а также Робер Пирес, Аарон Рэмзи, Иэн Райт, Деннис Бергкамп, Патрик Виейра и другие легенды клуба.
Напомним, что в составе "канониров" Аршавин выступал на протяжении четырех сезонов (с 2009-го по 2013-й), за которые он провел 144 встречи, забив 31 гол.
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Комментарии
Тьерри Анри , Андрей Аршавин , Патрик Виейра , Робер Пирес , Иэн Райт , Деннис Бергкамп , Emirates , Футбол
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