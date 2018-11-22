Аршавин попал на стену почета лондонского «Арсенала»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин помещен на стену почета лондонского "Арсенала", которая расположена в непосредственной близости стадиона "Эмирейтс" . Российский футболист изображен празднующим четыре гола в ворота "Ливерпуля".

Напомним, что в составе "канониров" Аршавин выступал на протяжении четырех сезонов (с 2009-го по 2013-й), за которые он провел 144 встречи, забив 31 гол.