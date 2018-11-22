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Как заработать на ставках в «чёрную пятницу» 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: ТАСС
23 ноября — особенный день для всех охотников за скидками по всему миру. Легендарная «чёрная пятница» вступает в права. В БК «Лига Ставок» тоже решили не оставлять клиентов без подарков, приготовив щедрое предложение. За все заключённые и рассчитанные пари с коэффициентом 3,00 и выше, вы получите 30% от суммы в виде фрибета. При этом максимальная сумма фрибета по акции — 3000 р.
Условия акции:
1. В акции участвуют пари, заключённые на ligastavok.ru, мобильном сайте m.ligastavok.ru, в приложениях БК «Лига Ставок» iOS и Android или в клубах БК «Лига Ставок» с помощью Клубной карты.
2. В акции принимают участие доматчевые и лайв-пари вида «одинар» или «экспресс».
3. В акции принимают участие пари, рассчитанные с коэффициентом от 3,00 включительно.
4. В акции принимают участие как выигрышные, так и проигрышные пари.
5. В зачёт акции идут все пари, заключённые 23 ноября 2018 г. (от 00:00 до 23:59 МСК) и рассчитанные до 24 ноября 2018 г. (02:00 МСК).
6. Фрибет равен 30% от суммы всех акционных пари. Максимальная сумма фрибета — 3 000 р.
7. Один участник акции может получить не более одного фрибета.
8. Пари, заключённые с помощью фрибетов, в акции не участвуют.
9. Пари, по которым были произведены «возврат» или «отмена», в акции не участвуют.
10. Фрибеты по акции будут зачислены в течение суток 24 ноября.
Не оставайтесь в стороне и не упускайте выгоду в «Чёрную пятницу» в БК «Лига Ставок».
С полными условиями акции можно ознакомиться здесь.
Комментарии17
Букмекерская контора "Лига Ставок" , Футбол
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