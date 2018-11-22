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Стали известны возможные изменения в футбольных правилах 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы организации, некоторые изменения могут быть такими:
— игроки, которых заменяют, должны покинуть поле, пройдя через ближайшую боковую или лицевую линию;
— голкиперы смогут оставлять на линии ворот только одну ногу во время исполнения пенальти (согласно действующим правилам, на линии должны находиться обе ноги);
— за неподобающее поведение официальных лиц команды могут получать желтые или красные карточки;
— свободный удар от ворот можно будет разыгрывать в пределах штрафной площади.
Также на совете IFAB, который пройдет в марте 2019 года, будут рассматриваться изменения, которые коснутся порядка исполнения послематчевых пенальти.
Ранее РФС поддержал кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА.
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РФС , Советский спорт , Футбол
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