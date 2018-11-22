Стали известны возможные изменения в футбольных правилах

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола, сообщает "Советский спорт"

По информации пресс-службы организации, некоторые изменения могут быть такими:

— игроки, которых заменяют, должны покинуть поле, пройдя через ближайшую боковую или лицевую линию;

— голкиперы смогут оставлять на линии ворот только одну ногу во время исполнения пенальти (согласно действующим правилам, на линии должны находиться обе ноги);

— за неподобающее поведение официальных лиц команды могут получать желтые или красные карточки;

— свободный удар от ворот можно будет разыгрывать в пределах штрафной площади.

Также на совете IFAB, который пройдет в марте 2019 года, будут рассматриваться изменения, которые коснутся порядка исполнения послематчевых пенальти.