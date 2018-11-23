Правила футбола могут измениться

В правилах футбола могут произойти изменения. С подобной инициативой выступил Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ). Предложения будут рассмотрены ФИФА в марте следующего года.

ИФАБ подготовил несколько нововведений, которые, по мнению их авторов, должны сделать игру более динамичной. Например, предлагается изменить порядок замен. Уходящий футболист должен будет покинуть поле через ближайшую боковую линию. Предлагается уточнить определение игры рукой и изменить правило спорного мяча. Вратарям могут разрешить оставлять на линии ворот только одну ногу во время исполнения пенальти; а командам — разыгрывать свободные и удары от ворот в своей штрафной площади.

Предлагается изменить порядок пробития послематчевых пенальти. Если сейчас 11-метровые бьют по очереди, — команда А, потом команда В, потом снова команда А, команда В и так далее, то нововведение предусматривает схему — А, В, В, А, А, В …. Желтые и красные карточки можно будет предъявлять не только футболистам и тренерам, но и официальным лицам команд.

ФИФА рассмотрит предложения в марте. Если они будут приняты, то в правилах спорта номер один последуют изменения.