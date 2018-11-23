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В «Крыльях Советов» оценили шансы «Спартака» с Кононовым в матче РПЛ 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор по развитию самарских "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал предстоящий матч с московским "Спартаком" в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), передают "Известия".
Шикунов отметил, что команда настроена исключительно на победу.
"Нам надо набирать очки, поэтому мы усиленно готовимся к предстоящей игре и намерены биться за победу. Очевидно, что для "Спартака" и его нового главного тренера этот матч будет особым. В связи с перестановками в тренерском штабе красно-белых трудно понять, в какой манере наш соперник будет действовать в игре против нас", — подчеркнул директор по развитию.
Также он предположил, какой тактики столичный клуб будет придерживаться на поле под руководством нового главного тренера Олега Кононова.
"Мы знаем стиль Кононова по его работе с предыдущими командами, особенно с "Краснодаром". Но что он мог наиграть в "Спартаке" за две недели? Тем более что часть футболистов разъезжалась по своим сборным. Возможно, он продолжит ставить в состав молодых Максименко, Рассказова, Ломовицкого, как это делал Каррера. А может быть вернет на поле опытных ребят вроде Глушакова и Ещенко. Какой будет сделан выбор, в какой футбол они будут играть против нас — сейчас этого, наверное, не знают даже в самом "Спартаке", — поделился мнением Шикунов.
Встреча состоится 25 ноября в 14.00 по московскому времени.
Ранее нападающий "Спартака" Луис Адриано поделился впечатлениями от работы с Кононовым.
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Олег Кононов , Луис Адриано , Александр Шикунов , Спартак , газета "Известия" , Футбол
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