Грозненский «Ахмат» на своём поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счётом 2:0.
В составе хозяев отличились Раванелли и Аблайе Мбенге.
Таким образом, «Ахмат» набрал 23 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Арсенал» с 20-ю очками расположился на 11 позиции.
В 18-м туре, который будет сыгран в марте, «Ахмат» сыграет с казанским «Рубином», а «Арсенал» встретится с московским ЦСКА.
Ранее «Рубин» победил «Зенит» в 17-м туре РПЛ.