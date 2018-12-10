«Ахмат» одержал победу над «Арсеналом» в 17-м туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» на своём поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев отличились Раванелли и Аблайе Мбенге.

Таким образом, «Ахмат» набрал 23 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Арсенал» с 20-ю очками расположился на 11 позиции.

В 18-м туре, который будет сыгран в марте, «Ахмат» сыграет с казанским «Рубином» , а «Арсенал» встретится с московским ЦСКА.