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Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче» 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу может возглавить "Фенербахче", сообщает "Советский спорт".
Как информирует Click.ro, румынский специалист находится в шорт-листе стамбульского клуба, который ищет замену отправленному в отставку Филлипу Коку.
После 12-ти сыгранных туров в турецкой Суперлиге "Фенербахче" располагается на 13-м месте.
В Турции 73-летний Луческу также возглавлял "Галатасарай" и "Бешикташ". С 2017 года он тренирует национальную команду Турции. Под его руководством сборная заняла последнее место в своей группе Лиги наций и понизилась в дивизионе.
Ранее сообщалось, что турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию Луческу.
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Филлип Коку , Мирча Луческу , Зенит , Советский спорт , Футбол
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