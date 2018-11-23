Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче»

Как информирует Click.ro, румынский специалист находится в шорт-листе стамбульского клуба, который ищет замену отправленному в отставку Филлипу Коку

После 12-ти сыгранных туров в турецкой Суперлиге "Фенербахче" располагается на 13-м месте.

В Турции 73-летний Луческу также возглавлял "Галатасарай" и "Бешикташ". С 2017 года он тренирует национальную команду Турции. Под его руководством сборная заняла последнее место в своей группе Лиги наций и понизилась в дивизионе.

Ранее сообщалось, что турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию Луческу.