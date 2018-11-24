ФИФА обвинили в сокрытии фактов допинга в России перед ЧМ-2018

Главу следственной палаты комитета по этике ФИФА Марию Клаудию Рохас обвинили в незаинтересованности в антидопинговом расследовании Макларена . Известный канадский эксперт Ричард Макларен, пытался сорвать чемпионат мира по футболу в России, обвинив российских спортивных чиновников в нарушении антидопинговых законов, но его не стали слушать в FIFA, сообщает Der Spiegel

Газета пишет, что в конце августа 2017 года Макларен пытался встретиться с Марией Рохас и представить ей доклад с документами о предполагемом допинге в российском футболе. В частности, речь шла о роли Виталия Мутко

Однако Рохас отказалась от встречи с экспертом. После этого Макларен заявил, что в FIFA «что-то происходило за кулисами». По его мнению, международная футбольная организация не захотела ставить под угрозу проведение Чемпионата мира-2018 в России.

Напомним, на минувшем чемпионате сборная России по футболу в четвертьфинале уступила хорватам. Наша команда впервые в истории дошла до этой стадии турнира. До чемпионата Макларен упорно старался не допустить проведения игр в России. Сначала комиссия WADA под руководством Макларена обвинила в употреблении допинга футболистов из расширенного состава сборной России. Однако FIFA не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил россиянами.

Мария Рохас является главой Следственной палаты в Комитете по этике ФИФА. Ее обязанности заключаются в предотвращении коррупции и расследовании материалов о функционерах ФИФА, которые нарушают Кодекс этики международной футбольной организации.