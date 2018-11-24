Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФИФА обвинили в сокрытии фактов допинга в России перед ЧМ-2018 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Главу следственной палаты комитета по этике ФИФА Марию Клаудию Рохас обвинили в незаинтересованности в антидопинговом расследовании Макларена. Известный канадский эксперт Ричард Макларен, пытался сорвать чемпионат мира по футболу в России, обвинив российских спортивных чиновников в нарушении антидопинговых законов, но его не стали слушать в FIFA, сообщает Der Spiegel.
Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов
Газета пишет, что в конце августа 2017 года Макларен пытался встретиться с Марией Рохас и представить ей доклад с документами о предполагемом допинге в российском футболе. В частности, речь шла о роли Виталия Мутко.
Однако Рохас отказалась от встречи с экспертом. После этого Макларен заявил, что в FIFA «что-то происходило за кулисами». По его мнению, международная футбольная организация не захотела ставить под угрозу проведение Чемпионата мира-2018 в России.
Напомним, на минувшем чемпионате сборная России по футболу в четвертьфинале уступила хорватам. Наша команда впервые в истории дошла до этой стадии турнира. До чемпионата Макларен упорно старался не допустить проведения игр в России. Сначала комиссия WADA под руководством Макларена обвинила в употреблении допинга футболистов из расширенного состава сборной России. Однако FIFA не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил россиянами.
Мария Рохас является главой Следственной палаты в Комитете по этике ФИФА. Ее обязанности заключаются в предотвращении коррупции и расследовании материалов о функционерах ФИФА, которые нарушают Кодекс этики международной футбольной организации.
Комментарии15
Ричард Макларен , Виталий Мутко , Всемирное антидопинговое агентство , Spiegel , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У устроившей «стриптиз» фигуристки вымогают деньги14
Ягудин ответил на жесткий выпад Плющенко50
Иньеста остался недоволен чемпионатом мира в России5
«Секс лучше катания»2
Медведева почти прекратила общение на русском32
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
00:15
Дзюба пошутил над шубой журналиста
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение