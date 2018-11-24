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Футболист сборной Испании остался недоволен чемпионатом мира в России 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», признался, что у него не осталось хороших воспоминаний о чемпионате мира 2018 года в России. Его слова приводит Marca.
«У меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России. Я не понимал решения [главного тренера] Фернандо Йерро оставить меня в запасе на матч 1/8 финала с Россией и причин, почему он так сделал. Я был расстроен, мне было все равно, что он сказал по этому поводу», — заявил Иньеста.
В матче 1/8 финала сборная Испании проиграла команде России в серии послематчевых пенальти (4:3). Иньеста начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле после замены на 67-й минуте.
После поражения от России 34-летний хавбек объявил об уходе из сборной Испании. В составе национальной команды футболист становился чемпионом мира (2010) и дважды — чемпионом Европы (2008, 2012).
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Андрес Иньеста , Фернандо Йерро , Футбол
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