Футболист сборной Испании остался недоволен чемпионатом мира в России

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста , выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», признался, что у него не осталось хороших воспоминаний о чемпионате мира 2018 года в России. Его слова приводит Marca.

«У меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России. Я не понимал решения [главного тренера] Фернандо Йерро оставить меня в запасе на матч 1/8 финала с Россией и причин, почему он так сделал. Я был расстроен, мне было все равно, что он сказал по этому поводу», — заявил Иньеста.

В матче 1/8 финала сборная Испании проиграла команде России в серии послематчевых пенальти (4:3). Иньеста начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле после замены на 67-й минуте.

После поражения от России 34-летний хавбек объявил об уходе из сборной Испании. В составе национальной команды футболист становился чемпионом мира (2010) и дважды — чемпионом Европы (2008, 2012).