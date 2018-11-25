Как «Ростов» в матче с «Зенитом» может возродить чемпионскую гонку РПЛ

«Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу на выезде встретится с лидирующим «Зенитом» . В случае осечки петербуржцев отставание других команд от первого номера в турнирной таблице сократится, и это может обострить борьбу за чемпионство. С чем связан кризис подопечных Сергея Семака и кто из конкурентов готов бросить вызов команде Артёма Дзюбы — в материале RT.

Шанс для «Ростова»

«Ростов» можно смело называть самой прогрессирующей командой 2018-го в РПЛ, ведь за полгода жёлто-синие совершили впечатляющий рывок от борьбы за выживание до сражения за медали. В этом плане путь Валерия Карпина оказался схож с тем, который проделал его предшественник Курбан Бердыев

Опытный специалист также принял ростовчан, когда те находились в бедственном положении, и с огромным трудом спас их от вылета в ФНЛ. Зато уже в следующем сезоне скромный, но боевитый коллектив едва не выиграл золото.

Много общего у наставников и в построении игры. Сейчас «Ростов» также можно смело назвать обученной, хорошо знающей свои сильные стороны командой. Как и при Бердыеве, жёлто-синие делают ставку на надёжную оборону и быстрые контратаки, что легко подтверждает статистика. Так, в нынешнем сезоне ростовчане пропустили лишь восемь мячей в 14 матчах РПЛ и уступают по этому показателю только ЦСКА (семь пропущенных).

Мало того, по количеству допущенных в створ собственных ворот ударов (в среднем 2,07 за матч) «Ростов» занимает пятое место среди всех команд Европы.

Таким образом, «Зениту» в ключевом матче тура будет крайне непросто распечатать ворота соперника. При этом питерцы в домашних стенах будут вынуждены идти вперёд, тогда как гости получат возможность использовать свои сильные стороны.

Кризис «Зенита»

Как и в прошлом году, осенью у «Зенита» начался явный кризис. Правда, в отличие от предшественника, новому тренеру пока удаётся удерживать команду на победных рельсах в большинстве матчей чемпионата, несмотря на крайне невзрачную игру.

А вот с молодым и скоростным ЦСКА сине-бело-голубые в последнем туре не справились и даже не сумели нанести ни одного удара в створ ворот Игоря Акинфеева . Ещё одна осечка петербуржцев может обострить борьбу за чемпионство в РПЛ.

Далер Кузяев, При этом спад «Зенита» во многом был предсказуемым. Если взять российских лидеров команды ( Артём Дзюба Александр Ерохин ), принимавших участие в домашнем чемпионате мира, то в первых турах они находились в отличном как физическом, так и психологическом состоянии, но затем последовал резкий спад.

Очевидно, из-за колоссальной нагрузки организм Дзюбы дал сбой. В матче с ЦСКА он вынужден был покинуть поле из-за травмы колена. Непросто приходится и Ерохину с Кузяевым, которые сначала регулярно набирали баллы за результативность, но осенью сбавили темп. А Юрий Жирков после чемпионата мира так и не восстановился после повреждения ахилла.

Непредсказуемый чемпионат

Между тем проблемной ситуацией «Зенита» готов воспользоваться целый ряд команд. Нынешний сезон РПЛ получается весьма непредсказуемым, так как все фавориты испытывают те или иные сложности и могут допускать осечки.

Действующий чемпион — «Локомотив» — начал сезон крайне неудачно, но благодаря пятиматчевой победной серии вернулся в лидирующую тройку и готов весной побороться за защиту титула.

ЦСКА после кардинального обновления состава предрекали неудачный сезон, но армейцы с большим количеством молодёжи в составе сражаются за медали и готовы ещё больше удивить соперников. В конце концов, в истории чемпионата страны есть пример спартаковского «пионеротряда», который в 1996-м обыграл куда более опытную на тот момент «Аланию» в золотом матче. А предел возможностей молодых футболистов красно-синих, кажется, не известен даже им самим.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов «Спартак» . Клуб пережил болезненное расставание с Массимо Каррерой , но уже готов добиваться успехов под руководством Олега Кононова . Новый тренер принял команду на девятом месте турнирной таблицы, но от третьей строчки столичный коллектив отделяет всего шесть очков. Победная серия в стиле «Локомотива» вполне способна вернуть красно-белых в борьбу за чемпионство.

Однако стоит подчеркнуть, что при прочих равных «Зенит» остаётся главным претендентом на золотые медали РПЛ. Семак в настоящий момент обладает наиболее сильным подбором футболистов в чемпионате. Практически на каждой позиции у главного тренера есть выбор. Если же зимой питерцы усилятся за счёт новичков, позиции команды могут стать ещё более надёжными.