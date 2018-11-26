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Арсен Венгер дал ответ «Баварии» 

Soccer News + ещё 33 14 часов назад
Фото: Soccer News
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал ответ "Баварии", которая заинтересована в его услугах, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, 69-летний французский специалист готов возглавить мюнхенскую команду, поскольку ему импонируют амбиции клуба добиться больших успехов.
Кроме того, стало известно, что Венгер является приоритетным кандидатом для "Рекордмастер", так как наставник свободно владеет немецким языком.
Что касается нынешнего тренера Нико Ковача, то он может быть уволен уже сегодня в случае поражения от "Бенфики".
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Нико Ковач , Арсен Венгер , Daily Telegraph , Футбол
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