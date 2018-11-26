Арсен Венгер дал ответ «Баварии»

По сведениям издания, 69-летний французский специалист готов возглавить мюнхенскую команду, поскольку ему импонируют амбиции клуба добиться больших успехов.

Кроме того, стало известно, что Венгер является приоритетным кандидатом для "Рекордмастер", так как наставник свободно владеет немецким языком.