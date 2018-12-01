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«Монако» проиграл «Монпелье» в чемпионате Франции, ведя в счете до 81-й минуты 

ТАСС + ещё 49 4 часа назад
Фото: РИА Новости
"Монако" потерпел поражение от "Монпелье" со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Счет на 43-й минуте открыл полузащитник хозяев Юри Тилеманс. "Монако" вел в счете до 81-й минуты, однако после этого пропустил два гола — отличились Гаэтан Лаборде и бывший нападающий московского "Локомотива" Петар Шкулетич (86). Российский полузащитник "Монако" Александр Головин появился на поле в стартовом составе и отыграл полный матч, не отметившись результативными действиями.
"Монако" потерпел девятое поражение в текущем сезоне чемпионата Франции. В прошлом туре команда добилась гостевой победы над "Каном" (1:0), а в среду потерпела поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов от испанского "Атлетико" и потеряла шансы весной продолжить борьбу в еврокубках.
В турнирной таблице первенства страны "Монако" занимает предпоследнее, 19-е место, набрав 10 очков, "Монпелье" с 29 очками поднялся на вторую строчку.
В следующем туре "Монако" в гостях сыграет с "Амьеном", "Монпелье" примет "Лилль". Обе встречи пройдут 4 декабря.
Результаты других матчей игрового дня:
"Лилль" — "Лион" — 2:2;
"Анже" — "Кан" — 1:1;
"Генгам" — "Ницца" — 0:0;
"Ним" — "Амьен" — 3:0.
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Петар Шкулетич , Александр Головин , Юри Тилеманс , Футбол
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