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Футболист мексиканского клуба забил гол в стиле Месси 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Нападающий футбольного клуба «Монтеррей» обыграл защитников «Атласа» и забил гол-красавец во время матча чемпионата Мексики.
Автором результативного удара стал Рохелио Фунес Мори. Нападающий буквально уложил на газон оборону соперника и увеличил счёт в пользу своей команды до 2:0. Видео взятия ворот опубликовал Twitter-аккаунт Joga Bonito USA.
«Форвард "Монтеррея" буквально уничтожил защитников "Атласа", обыграв между ног одного защитника и уложив на пятую точку второго», — написал владелец учётной записи.
Матч закончился итоговой победой клуба Рохелио Мори со счётом 3:1.
Ранее News.ru писал о хоккеисте Патрике Лайне, выступающем в НХЛ. Спортсмен забил в одной игре пять шайб и, тем самым, помог болельщику Кристоферу Хэйли выиграть миллион долларов.
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Патрик Лайне , Футбол
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