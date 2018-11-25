Футболист мексиканского клуба забил гол в стиле Месси 

Нападающий футбольного клуба «Монтеррей» обыграл защитников «Атласа» и забил гол-красавец во время матча чемпионата Мексики.
Автором результативного удара стал Рохелио Фунес Мори. Нападающий буквально уложил на газон оборону соперника и увеличил счёт в пользу своей команды до 2:0. Видео взятия ворот опубликовал Twitter-аккаунт Joga Bonito USA.
Ayyyyy…este #Golazo de Rogelio Funes Mori…
The #Rayados striker completely ruined two #Atlas defenders, nutmegging Omar González and turning him inside-out, before putting Leitón Jiménez on the ground and finishing. #LigaMX #Tekkers 🔥🔥 pic.twitter.com/0UIcqY1YED— Joga Bonito USA (@Jasoninho10) 25 ноября 2018 г.
«Форвард "Монтеррея" буквально уничтожил защитников "Атласа", обыграв между ног одного защитника и уложив на пятую точку второго», — написал владелец учётной записи.
Матч закончился итоговой победой клуба Рохелио Мори со счётом 3:1.
Ранее News.ru писал о хоккеисте Патрике Лайне, выступающем в НХЛ. Спортсмен забил в одной игре пять шайб и, тем самым, помог болельщику Кристоферу Хэйли выиграть миллион долларов.