Футболист мексиканского клуба забил гол в стиле Месси 

Нападающий футбольного клуба «Монтеррей» обыграл защитников «Атласа» и забил гол-красавец во время матча чемпионата Мексики.

Автором результативного удара стал Рохелио Фунес Мори. Нападающий буквально уложил на газон оборону соперника и увеличил счёт в пользу своей команды до 2:0. Видео взятия ворот опубликовал Twitter-аккаунт Joga Bonito USA.