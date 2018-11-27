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«Манчестер Сити» купит вратаря сборной США 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Чемпион Англии "Манчестер Сити" приобретет вратаря сборной США и "Коламбус Крю" Зака Стеффена. Сделка состоится во время зимнего трансферного окна.
Клубы уже согласовали переход 23-летнего голкипера. Стеффен обойдется "Сити" в 7-10 миллионов долларов. Американец станет дублером Эмерсона, а ветеран команды чилиец Клаудио Браво, скорее всего, покинет "Манчестер Сити".
Зак Стеффен считается одним из самых талантливых вратарей МЛС. В нынешнем году страж ворот "Коламбус Крю" дебютировал в сборной США и сыграл в ней 6 матчей. Этоа попытка закрепиться в Европе станет дя американца второй. Несколько лет назад Стеффен входил в состав немецкого "Фрайбурга".
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Клаудио Браво , Футбол
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