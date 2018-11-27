«Манчестер Сити» купит вратаря сборной США

Чемпион Англии "Манчестер Сити" приобретет вратаря сборной США и "Коламбус Крю" Зака Стеффена. Сделка состоится во время зимнего трансферного окна.

Клубы уже согласовали переход 23-летнего голкипера. Стеффен обойдется "Сити" в 7-10 миллионов долларов. Американец станет дублером Эмерсона, а ветеран команды чилиец Клаудио Браво , скорее всего, покинет "Манчестер Сити".

Зак Стеффен считается одним из самых талантливых вратарей МЛС. В нынешнем году страж ворот "Коламбус Крю" дебютировал в сборной США и сыграл в ней 6 матчей. Этоа попытка закрепиться в Европе станет дя американца второй. Несколько лет назад Стеффен входил в состав немецкого "Фрайбурга".