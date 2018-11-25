Полузащитник «Барселоны» выбыл до конца сезона

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пропустит от шести до восьми месяцев из-за травмы колена.

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Рафинья получил травму в матче чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1).

Медобследование выявило у хавбека разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В текущем сезоне Рафинья провел в составе «Барселоны» 8 матчей, в которых забил 1 гол.

Также сообщается, что полузащитник Серхи Роберто из-за травмы, полученной в том же матче, пропустит от 3 до 4 недель.