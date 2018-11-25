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Полузащитник «Барселоны» выбыл до конца сезона 

LiveSport.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: metro.co.uk
Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пропустит от шести до восьми месяцев из-за травмы колена.
Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Рафинья получил травму в матче чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1).
Медобследование выявило у хавбека разрыв передней крестообразной связки левого колена.
В текущем сезоне Рафинья провел в составе «Барселоны» 8 матчей, в которых забил 1 гол.
Также сообщается, что полузащитник Серхи Роберто из-за травмы, полученной в том же матче, пропустит от 3 до 4 недель.
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