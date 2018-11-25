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Кононов высказался о травме Зобнина 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал травму полузащитника красно-белых Романа Зобнина, полученную в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов".
"Диагноз будет позже, доктора его смотрят. Он повредил колено", — цитирует Кононова Sport24.
Хавбек вышел на поле на 72-й минуте встречи, однако был заменен на 85-й. Уходя в подтрибунное помещение, Зобнин держался за колено.
Встреча между "Спартаком" и "Крыльями Советов", прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Ранее игрок "Спартака" заявил о необходимости поддержать нового тренера.
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Олег Кононов , Роман Зобнин , Спартак , Футбол
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