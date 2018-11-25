Кононов высказался о травме Зобнина

"Диагноз будет позже, доктора его смотрят. Он повредил колено", — цитирует Кононова Sport24.

Хавбек вышел на поле на 72-й минуте встречи, однако был заменен на 85-й. Уходя в подтрибунное помещение, Зобнин держался за колено.

Встреча между "Спартаком" и "Крыльями Советов", прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Ранее игрок "Спартака" заявил о необходимости поддержать нового тренера.