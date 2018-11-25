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«Монпелье» сыграл вничью с «Ренном» 

LiveSport.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: twitter.com/Infosonline
В матче 14-го тура чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле сыграл вничью с «Ренном» — 2:2.
В составе хозяев дубль на 45-й и 49-й минутах оформил нападающий Анди Делорт.
За гостей забитые мячи на свой счёт записали полузащитники Атем Бен-Арфа на 5-й минуте и Бенжамен Буриго, реализовавший пенальти на 71-й минуте.
«Монпелье» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая на один балл от «Лиона», находящегося на второй строчке. «Ренн» с 17 очками — на 13-м месте.
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Бенжамен Буриго , Анди Делорт , Футбол
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