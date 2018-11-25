«Монпелье» сыграл вничью с «Ренном»

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле сыграл вничью с «Ренном» — 2:2.

В составе хозяев дубль на 45-й и 49-й минутах оформил нападающий Анди Делорт

За гостей забитые мячи на свой счёт записали полузащитники Атем Бен-Арфа на 5-й минуте и Бенжамен Буриго , реализовавший пенальти на 71-й минуте.

«Монпелье» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая на один балл от «Лиона», находящегося на второй строчке. «Ренн» с 17 очками — на 13-м месте.