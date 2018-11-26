Вице-президент РФС, президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал данные о посещаемости матчей РПЛ.
«На основе некоторых параметров были выработаны предложения для нового распределения доходов лиги и новых требований к клубам для лицензирования РПЛ. В новый сезон лига вступила с новым брендом и новыми аренами. Впервые в истории большинство матчей (будем говорить, 90%) проводятся на новых и современных аренах. За исключением двух: проблемы со стадионами в Красноярске и Туле.
Средняя посещаемость на 30% выше прошлого сезона. Конечно, тащат лидеры, это их большая заслуга. На примере «Локомотива» видим, что менеджмент достигает тех целей, которые поставил.
Мы и так прошли достаточно большой путь с точки зрения открытости. Но знаете как сложно. Очень трудно более активную работу осуществлять во взаимодействии клубов и прессы. Со следующего года планируем предусмотреть какую-то норму с точки зрения открытости. У нас в сборной России есть санкции к игрокам, если они не общаются с прессой», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.