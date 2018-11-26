Полузащитник «Урала» Николай Димитров, находившийся в 2007 году на просмотре в лондонском «Арсенале», поделился мнением об Арсене Венгере, возглавлявшем тогда «канониров».
«Во время встречи Венгер задавал мне странные вопросы. Я-то думал, он спросит меня про игровые моменты, на какой позиции хочу играть. А он начал задавать мне философские вопросы.
Спросил: «Над каким своим качеством тебе нужно работать больше всего?». Я вообще не знал, что ответить, переглянулся с агентом и думаю: что происходит? Мне было очень стыдно после той беседы.
Был ли он в своём знаменитом пуховике? Да, мы встречались в каком-то ресторане, и я хорошо запомнил, что Венгер пришёл в нём. Холодно было, наверное», — сказал Димитров в интервью «Чемпионату».