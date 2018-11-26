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«Фратрия»: Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслужил поддержку 

Чемпионат.com + ещё 11 1 час назад
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» на своём сайте выступило с заявлением, в котором подробно описало свою позицию относительно пребывания в команде полузащитника Дениса Глушакова.
«В связи с последними событиями в клубе и вокруг него мы считаем необходимым подробно объяснить свою позицию по отношению к Денису Глушакову.
Капитан команды — это игрок, который является её стержнем на поле и вне его. Капитан «Спартака» — это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни.
После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям, предъявляемым к капитану команды. На всех публичных мероприятиях и событиях Глушаков рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера — не более чем «физрук». При этом после сезона Каррера объективно оценивал игру Дениса и пообещал его выпускать на поле в том случае, если он будет лучшим на своей позиции.
К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чём ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры.
Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только два принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано семь голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес.
Даже после избрания капитаном Глушаков не переставал при каждом удобном случае называть Карреру «физруком», который не даёт реального результата, и прилюдно критиковать тренера. Каррера фактически оказался в патовой ситуации. Но история с лайком под постом Дмитрия Назарова выбора ему не оставила — даже с учётом избрания Глушакова капитаном.
Массимо Каррера — не первый тренер, пострадавший от действий Дениса Глушакова. До этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева. Про каждого из них Денис в частных разговорах отзывался крайне нелестно и позволял себе критиковать работу этих специалистов.
Такой человек не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо», — говорится в заявлении «Фратрии».
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Денис Глушаков , Георгий Джикия , Дмитрий Назаров , Роман Пилипчук , Валерий Карпин , Дмитрий Аленичев , Спартак , Футбол
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