Черчесов награждён орденом «Слава Осетии»

Об этом сообщает сайт республики Осетия.

«Станислав Черчесов в очередной раз прославил свою маленькую республику высокими результатами с национальной командой. Очень приятно, что у осетинского народа есть такие представители. По окончании чемпионата Мира мы приняли решение наградить нашего выдающегося земляка высшей наградой республики — орденом «Слава Осетии», хотя эту награду он заслужил намного раньше», — цитирует Битарова пресс-служба.

Черчесов поблагодарил руководство республики за награду и подарил главе республики футболку сборной России с автографами игроков.

Ранее сообщалось, что Журнал Esquire поместил Черчесова на обложку декабрьского номера.