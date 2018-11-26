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Черчесов награждён орденом «Слава Осетии» 

RT на русском + ещё 14 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом «Слава Осетии».
Об этом сообщает сайт республики Осетия.
«Станислав Черчесов в очередной раз прославил свою маленькую республику высокими результатами с национальной командой. Очень приятно, что у осетинского народа есть такие представители. По окончании чемпионата Мира мы приняли решение наградить нашего выдающегося земляка высшей наградой республики — орденом «Слава Осетии», хотя эту награду он заслужил намного раньше», — цитирует Битарова пресс-служба.
Черчесов поблагодарил руководство республики за награду и подарил главе республики футболку сборной России с автографами игроков.
Ранее сообщалось, что Журнал Esquire поместил Черчесова на обложку декабрьского номера.
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Станислав Черчесов , Вячеслав Битаров , Футбол
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