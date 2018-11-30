УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча Лиги Европы с «Рапидом»

В четверг "Спартак" на своем поле уступил "Рапиду" со счетом 1:2.

Отмечается, что одним из поводов открытия дела является выбегание болельщика на поле. На 70-й минуте встречи болельщик "Спартака" прорвался на поле, подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и спровоцировал небольшую стычку. Полузащитник оттолкнул болельщика, после чего фаната увели с поля стюарды. В отношении болельщика было возбуждено дело об административном правонарушении, он арестован на 10 суток, а также получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей.

Также одним из пунктов обвинений в адрес "Спартака" является блокировка лестниц. Дело будет рассмотрено 13 декабря.