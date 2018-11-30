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УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча Лиги Европы с «Рапидом» 

ТАСС + ещё 58 2 часа назад
Фото: ТАСС
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака" по итогам матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
В четверг "Спартак" на своем поле уступил "Рапиду" со счетом 1:2.
Отмечается, что одним из поводов открытия дела является выбегание болельщика на поле. На 70-й минуте встречи болельщик "Спартака" прорвался на поле, подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и спровоцировал небольшую стычку. Полузащитник оттолкнул болельщика, после чего фаната увели с поля стюарды. В отношении болельщика было возбуждено дело об административном правонарушении, он арестован на 10 суток, а также получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей.
Также одним из пунктов обвинений в адрес "Спартака" является блокировка лестниц. Дело будет рассмотрено 13 декабря.
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Денис Глушаков , УЕФА , Спартак , Небанковская кредитная организация "Платежная система "Рапида" , Футбол
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