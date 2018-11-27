Владелец ЦСКА рассказал о продаже клуба

Московский ЦСКА ищет не новых владельцев, а новых спонсоров. Об этом заявил президент «армейцев» Евгений Гинер , отвечая на вопрос о продаже клуба.

«Сказать, что я продаю клуб — нет, не продаю. Сказать, что я не был бы рад какому-то сильному партнеру — это было бы глупо», — рассказал Гинер в эфире телеканала «Россия 24».

Также Гинер подтвердил, что бюджет «красно-синих» остаётся на прежнем уровне. Сумма колеблется в районе $65 млн При этом, как отметил источник, в расходной части сократилась зарплатная ведомость, но остаются затраты на содержание «ВЭБ-Арены».