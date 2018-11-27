Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Боруссия» готова продать Пулишича в конце сезона 

LiveSport.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: skysports.com
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич в конце нынешнего сезона может сменить клуб, утверждает The Telegraph.
По информации издания, за 20-летнего американца лидер Бундеслиги хочет получить около 79 миллионов евро
«Шмели» решительно не намерены отпускать Пулишича зимой, а вот летом будут готовы рассмотреть хорошее предложение. На американца претендуют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также ПСЖ.
Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне полузащитник провел восемь матчей в чемпионате Германии, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
LiveSport.Ru: последние новости
Дзагоев рассказал, где хотел бы завершить карьеру Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей «Бавария» уволит Ковача в случае поражения от «Бенфики»
Кристиан Пулишич , Daily Telegraph , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»150
21-летний хоккеист умер после матча12
Ягудин озвучил проблему Медведевой25
«Секс лучше катания»4
Знарку нашли работу в сборной России1
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
04:05
Плющенко разгневал россиян из-за Медведевой
Фигурное катание
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение