«Боруссия» готова продать Пулишича в конце сезона

По информации издания, за 20-летнего американца лидер Бундеслиги хочет получить около 79 миллионов евро

«Шмели» решительно не намерены отпускать Пулишича зимой, а вот летом будут готовы рассмотреть хорошее предложение. На американца претендуют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также ПСЖ.

Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне полузащитник провел восемь матчей в чемпионате Германии, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.