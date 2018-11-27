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«Краснодар» продлил контракт со шведом Классоном 

Вести.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий сборной Швеции Виктор Классон продлил контракт с "Краснодаром" до июня 2021 года. Прежний договор швед с южанами был рассчитан до лета 2020 года.
"Краснодар" сообщил о продлении контракта с одним из ведущих игроков н своем официальном статусе. "Клуб рассчитывает, что что продление сотрудничества с Классоном поможет команде в достижении новых побед", — говорится в сообщении.
Виктор Классон пришел в "Краснодар" из "Эльфсборга" в январе 2017 года. В нынешнем сезоне швед сыграл в 14 матчах чемпионата России, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевых передачи.
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