«Краснодар» продлил контракт со шведом Классоном

Нападающий сборной Швеции Виктор Классон продлил контракт с "Краснодаром" до июня 2021 года. Прежний договор швед с южанами был рассчитан до лета 2020 года.

"Краснодар" сообщил о продлении контракта с одним из ведущих игроков н своем официальном статусе. "Клуб рассчитывает, что что продление сотрудничества с Классоном поможет команде в достижении новых побед", — говорится в сообщении.

Виктор Классон пришел в "Краснодар" из "Эльфсборга" в январе 2017 года. В нынешнем сезоне швед сыграл в 14 матчах чемпионата России, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевых передачи.