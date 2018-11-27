Фернандеш рискует пропустить матч с «Галатасараем»

«У Фернандеша — микротравма. Но он — основной игрок нашей команды. Как и Борис Ротенберг. В каком матче они смогут помочь нам, покажут тренировки. Пока оба готовятся к предстоящей игре», — цитирует Сёмина «Р-Спорт».

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Галатасараем» пройдёт в Черкизово 28 ноября. Начало — в 20:55 по московскому времени.