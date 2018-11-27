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Фернандеш рискует пропустить матч с «Галатасараем» 

News.ru + ещё 27 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может не сыграть в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая». Об этом рассказал главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.
«У Фернандеша — микротравма. Но он — основной игрок нашей команды. Как и Борис Ротенберг. В каком матче они смогут помочь нам, покажут тренировки. Пока оба готовятся к предстоящей игре», — цитирует Сёмина «Р-Спорт».
Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Галатасараем» пройдёт в Черкизово 28 ноября. Начало — в 20:55 по московскому времени.
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