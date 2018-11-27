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Отсидевший футболист дал совет Кокорину и Мамаеву 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий владикавказской «Алании» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе прокомментировал арест российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Его слова приводит Спорт-Экспресс.
Деметрадзе, отсидевший в грузинской тюрьме два с половиной года, считает, что обоих футболистов следовало выпустить под залог. По его мнению, суд должен был учесть вклад Кокорина и Мамаева в российский футбол.
«Что могу им посоветовать? Терпеть и ждать освобождения. Думаю, к ним относятся хорошо, с уважением. Они все-таки заслуженные люди в России», — считает Деметрадзе.
Мамаев и Кокорин были помещены под стражу как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания футболистов истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты Мамаева и Кокорина о смене меры пресечения были отклонены судом.
8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в Москве. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем отправились в одну из столичных кофеен, где избили чиновников — представителя Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Деметрадзе известен по выступлениям за «Аланию», «Локомотив», киевское «Динамо», а также испанский «Реал Сосьедад». В 2010 году он был арестован за связи с организованной преступностью и пробыл два с половиной года в грузинской тюрьме.
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Комментарии
Георгий Деметрадзе , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , Футбол
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