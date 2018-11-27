Отсидевший футболист дал совет Кокорину и Мамаеву

Деметрадзе, отсидевший в грузинской тюрьме два с половиной года, считает, что обоих футболистов следовало выпустить под залог. По его мнению, суд должен был учесть вклад Кокорина и Мамаева в российский футбол.

«Что могу им посоветовать? Терпеть и ждать освобождения. Думаю, к ним относятся хорошо, с уважением. Они все-таки заслуженные люди в России», — считает Деметрадзе.

Мамаев и Кокорин были помещены под стражу как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания футболистов истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты Мамаева и Кокорина о смене меры пресечения были отклонены судом.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в Москве. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой , а затем отправились в одну из столичных кофеен, где избили чиновников — представителя Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина

Деметрадзе известен по выступлениям за «Аланию», «Локомотив», киевское «Динамо», а также испанский «Реал Сосьедад». В 2010 году он был арестован за связи с организованной преступностью и пробыл два с половиной года в грузинской тюрьме.