Слита переписка жены Глушакова. Болельщики «Спартака», берегитесь

Это продолжение грязной войны.

Шоу продолжается.

Как только «Спартак» победил «Крылья» — «Фратрия» выпустила заявление против Глушакова.

Только они были разобраны и опровергнуты разными людьми, включая поддержавших капитана игроков команды, как фанаты опубликовали частную переписку бывшей жены Дениса.

«Спартак» вертится в очередном круге ада, а мне этот ужас опять разбирать. Что ж, поехали.

1. Аудиозапись выкладывает некий Амир

На закрепе в «твиттере» у него по-прежнему Массимо Каррера, а лента полна чаще нелепых ретвитов и сливов против Глушакова и руководства «Спартака». Порядочным источником его точно не назовешь, но на этот раз к информации не придраться. Правда, представлена она как «доказательства, что Глушаков сливал Карреру». Но это всего лишь подмена понятий.

2. Амир датирует переписку сентябрем 2017 года

Скорее всего, Дарья общается с какой-то из подруг, в итоге скрины попадают к нужным людям, которые хранят их до критического момента. Сейчас, когда в пользу Глушакова говорят бывшие и нынешние футболисты, а команда Кононова строится — неизвестные силы вынуждены зайти с козырей.

Говоря про силы, уверен, что сама Дарья отношения к сливу не имеет. Ей это просто невыгодно: ведь чем выше зарплата у бывшего мужа, чем дольше он работоспособен — тем больше денег у неё и детей.

В истории с баней, где были сфальсифицированы даты и выводы, сомнений больше, но не будем об этом. Ведь очень хочется, чтобы у Дарьи все было замечательно — она вроде бы добрый и хороший человек, который не раз многим помогал, в том числе и фанатам.

3. Теорию слива Карреры рисует не Дарья, а «любознательная Леля»

Он пишет: «Правда, что…?» а) Якобы «команда (русский костяк) недовольна Каррерой, хочет поставить Пилипчука, а тренера сливают. Родионов и Измайлов хотят своего тренера, игроки специально косячат». б) «Каррера пилит деньги. А Тимур Гурцкая, Марко Трабукки и Юхан Гераскин ему помогают». в) «Федун же молча на все взирает». Параграфы про друзей главного тренера и распил на трансферах Амира удивительным образом не волнуют. Забывает об этом и неизменная ретвит-бригада популярных аккаунтов якобы «Спартака», среди которых насчитываются десятки ботов с «А Тутти» на аватаре.

Впрочем, к Каррере нет вопросов — ведь о распиле говорит не его жена. У нас доказательств воровства тоже нет, бумаги не предоставлены, а в таком случае трогать тему как минимум неэтично.

4. Дальше — главное

Нужно смотреть на то, что подтверждает Дарья. Постарайтесь подойти к ее словам максимально объективно, не поддерживая ее мужа, а даже относясь к нему с легкой степенью недоверия.

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Глушакова пишет: «Всё правильно». И если очень захотеть вдолбить людям в голову какую-то информацию, то «все правильно» здесь — это подтверждение слива тренера. Но есть подозрение, что фраза Дарьи относилась к другому. Например, к тому (мы даже не будем говорить о распиле), что между тренером и командой есть недопонимание.

Во-первых, Глушакова продолжает: «Кроме того, что Пилипчука хотят сделать тренером». Хотя бы с одним разобрались.

Во-вторых, под этим сообщением выложен 16-секундный аудиоролик, где наверняка есть разъяснение по «сплаву». Но он странным образом теряется и Амиром не представлен.

В-третьих, логичнее приравнивать отрицание Глушаковой к полной фразе Лели: «хочет поставить Пилипчука, а тренера сливают» — ведь в сообщении это один смысловой оборот.

Опровержение намеренного слива видно и в опубликованной аудиозаписи, где Глушакова говорит: «Единственное, игроки не очень косячат. Или косячат не все». А уж если поделить это на коэффициент женского трепа, то и косячавших может вовсе не остаться.

5. Представим, что команда действительно сливала Карреру

И раз уж у нас есть главный подозреваемый, то сосредоточим внимание на Глушакове в период, когда состоялась переписка.

9 сентября «Спартак» выиграл у «Рубина» 1:0, и голевой пас на Промеса отдал Глушаков, отыгравший весь матч. Странный слив.

Через три дня Денис травмировался в первом тайме матча с «Марибором» и выбыл на месяц. На тот момент, к старту сезона, количество получивших повреждения в «Спартаке» дошло до 16 — и это критическая цифра.

Именно в сентябре и без Глушакова «Спартак» сыграл два слабых матча — вничью в большинстве с «Тосно» (ведя 2:0 в середине 2 тайма со всеми новичками на поле и без «Ромашки») и с уже тогда умиравшим «Анжи» (помните, это «помогитеее» Ещенко).

В этот момент Каррера уже находился на грани, но изменения совпадают с возвращением кого бы вы думали? Группы игроков после травм, включая капитана.

13 октября Глушаков возвращается и забивает «Ахмату». «Спартак» побеждает 2:1 в гостях.

17 октября при счете 0:1 в матче с «Севильей» Комбаров выбивает мяч с линии своих ворот, а через 20 минут Глушаков забивает с его паса 3 мяч в ворота испанцев. Так «Ромашка» продолжает свой слив.

28 октября Глушаков забивает Ростову (2:2), 18 ноября отдает вместе с Комбаровым по голевой в матче с «Краснодаром» (4:1), 27-го классно побеждает «Зенит» (3:1), а 1 декабря приносит победу на 90-й минуте игры с «Арсеналом» (1:0), после чего вместе с командой громит еще и ЦСКА (3:0).

Это простые и действительно неоспоримый факты о намеренном сливе тренера, о которых забывает юзер «Амир» и бригада ретвитов, с апреля распространявшая информацию, что Глушаков всю осень ходил по полю.

Они не помнят о серии побед с капитаном команды, его голах и передачах. Делают вид, что не знают, что с тем же Рианчо в феврале встречались не Глушаков и Измайлов, а Тимур (у Рауля фигурирует это имя) и Каррера.

Но мы не будем делать выводы, хотели ли они завести человека на живое место Пилипчука. Потому что это не факт. А все остальное — что статистика, что поддержка игроков — чистые факты.

Теперь же перейдём к аудио.

6. Аудио 1. «Измайлов звонил Денису и спрашивал, что с тренером делать»

Общение вице-президента с игроком — это нормальная ситуация. Но что контекст его, что выводы игрока нам не приводятся. Может, Измайлов хочет подарить Каррере галстук и интересуется: «Что делать с тренером».

Но день рождения у Массимо в апреле, да и контекст на самом деле примерно понятен. Но, учитывая приведенные в предыдущем параграфе результаты, даже в самом дрянном случае Глушаков не ответил: «Будем сливать».

Но Амир с ретвит-бригадой пишут об ином, не обращая внимания на факты, и все равно продолжают работу — на вдалбливание нужной информации.

7. Аудио 2. «Прочитала мужу, он все подтвердил». Единственное, что игроки не особо косячат, не все косячат. Но то что трэш идет, видно на команде, как они играют»

И здесь невольным образом Амир будто признает подходит к опасной черте. Своим сливом он признает, что в «Спартаке» очень много вопросов к главному тренеру, часть из игроков и сотрудников ему не доверяет из-за того, что озвучила Леля про трансферы.

И это мы еще не берем в расчет увольнение персонала, приглашение спорных людей, эпидемию травм, итоговое нежелание Пилипчука говорить «спасибо», а также масштабную кампанию по очернению каждого, кто хотя бы задает вопросы тренеру.

И влияние ретвит-бригады, создающей ложный фон в фанатской среде, здесь сложно недооценивать.

Остаётся один вопрос: кому все это до сих пор выгодно?!

8. Итог. Ничего нового

1. Факт недоверия между руководством и тренером, а также между тренером и Глушаковым теперь неоспорим.

2. Осенняя победная серия, случившая сразу после окончания эпидемии травм, говорит о том, что ни Глушаков, ни другой человек Карреру не сливал. Мог ненавидеть, записывать злые аудиосообщения и нервничать, но не сливал и тренировки не саботировал.

3. Глушаков кому-то очень серьезно перешел дорогу — иначе столь продолжительной черной кампании быть не могло. Также перешли дорогу и самые активные журналисты, вокруг которых тоже много лжи.

И, похоже, сейчас могут грянуть взаимные разоблачения, после которых за «Спартак» действительно станет страшно.

Но у сторон, какими бы они ни были, еще есть время примириться и не мучать миллионы болельщиков.

Например, наконец, реально встретиться всем вместе, поговорить честно и посмотреть назад — на то, что они вместе уже натворили. Позор, включающий в себя намеренное уничтожение Глушакова, пора заканчивать.