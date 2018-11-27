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ЦСКА грозит закрытие трибун за использование пиротехники 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Московский ЦСКА может быть наказан за то, что болельщики армейцев использовали пиротехнику во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории", сообщает "Советский спорт".
Фанаты перебросили ракетницу через заградительную сетку с фан-сектора после того, как Игорь Акинфеев отбил пенальти.
ЦСКА до этого был условно наказан за бросание фанатами посторонних предметов и использование пиротехники. За повторное нарушение клубу грозит частичное закрытие трибун.
Счет в матче 1:1 к 74-й минуте. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Гончаренко высказался о действиях ЦСКА в матче с "Викторией".
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Игорь Акинфеев , Газета.Ru , Советский спорт , Футбол
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