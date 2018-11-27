ЦСКА грозит закрытие трибун за использование пиротехники

Московский ЦСКА может быть наказан за то, что болельщики армейцев использовали пиротехнику во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории", сообщает "Советский спорт"

Фанаты перебросили ракетницу через заградительную сетку с фан-сектора после того, как Игорь Акинфеев отбил пенальти.

ЦСКА до этого был условно наказан за бросание фанатами посторонних предметов и использование пиротехники. За повторное нарушение клубу грозит частичное закрытие трибун.

Счет в матче 1:1 к 74-й минуте. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Гончаренко высказался о действиях ЦСКА в матче с "Викторией".