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Клуб «похоронил» своего футболиста ради отмены матча 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Facebook-аккаунт Liffey Wanderers FC
Ирландский футбольный клуб «Бэллибрэк», выступающий в любительской лиге, объявил одного из своих игроков мертвым. Об этом сообщает Deadspin.
23 ноября накануне игры с «Арклоу Таун» клуб сообщил лиге о том, что футболист Фернандо Ла-Фуанте погиб в автомобильной аварии. Встреча была отменена. В остальных матчах тура футболисты других команд выходили на поле с траурными повязками и устраивали минуту молчания.
Представители лиги решили выразить соболезнования семье погибшего Ла-Фуанте. В «Бэллибрэк» им сообщили, что тело отправили на родину игрока — в Испанию. Вскоре выяснилось, что футболист жив и отбыл домой за несколько недель до самого обмана.
В своем обращении в Facebook, руководство «Бэллибрэка» извинилось за обман и списало произошедшее на действия человека, «испытывающего глубокие личные проблемы».
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