«Краснодар» попросил перенести матч с «Уралом» 

Соответствующее заявление руководство клуба направило директору «Матч ТВ», говорится в сообщении команды в Instagram.

Футболистам необходимо дополнительное время на восстановление, так как матч Лиги Европы команда отыграла позже других, говорится в письме. Краснодар пообещал следующий матч в воскресенье начать немного раньше.