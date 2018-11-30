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«Краснодар» попросил перенести матч с «Уралом» 

News.ru + ещё 53 13 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Футбольный клуб Краснодар попросил перенести начало телетрансляции матча 16-го тура премьер-лиги с Уралом на более позднее время. Встреча команд должна состояться 2 декабря.
Соответствующее заявление руководство клуба направило директору «Матч ТВ», говорится в сообщении команды в Instagram.
Футболистам необходимо дополнительное время на восстановление, так как матч Лиги Европы команда отыграла позже других, говорится в письме. Краснодар пообещал следующий матч в воскресенье начать немного раньше.
Однако, телеканал отказался выполнить эту просьбу.
Как сообщал News.ru, «Краснодар» сумел обыграть турецкий «Акхисар» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Игра в Краснодаре завершилась волевой победой «быков» — 2:1.
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