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У Ибрагимовича нашелся двойник 

Lenta.ru 2 часа назад
Боснийский баскетболист мюнхенской «Баварии» Нихад Джедович рассказал о том, что его часто путают с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем из-за внешнего сходства. Интервью с Джедовичем опубликовано в Twitter-аккаунте Евролиги.
«Как только я отрастил волосы, заметил, что меня стали отмечать в социальных сетях. Летом три дня провел в Париже. Люди часто останавливали меня, желая сфотографироваться с Златаном», — рассказал 28-летний босниец.
Ибрагимович в настоящее время защищает цвета американского «Лос-Анджелес Гэлакси». Швед югославского происхождения известен по выступлениям за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». За сборную Швеции форвард провел 114 матчей и забил 62 гола.
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Нихад Джедович , Манчестер Юнайтед , Футбол , Видео
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