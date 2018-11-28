УЕФА испугался войны на Украине

«Украина находится под угрозой войны с Россией». УЕФА перенёс матч из Полтавы

УЕФА официально объявил о переносе игры «Ворсклы» и лондонского «Арсенала». Матч группового этапа Лиги Европы должен был состояться в Полтаве, но теперь пройдёт в Киеве. При этом на игру уже продано 17 500 билетов, а запасным стадионом «Ворсклы» вообще является арена во Львове.

Откуда военное положение?

Указ о его введении подписал президент Пётр Порошенко после недавнего инцидента с украинскими кораблями. 25 ноября три судна незаконно пересекли границу России и были задержаны силами ФСБ . Для принудительной остановки применили оружие: в результате были ранены несколько украинских военных, а 24 моряка попали под арест.

«Официально, без всякого срыва шевронов, без «зелёных человечков» российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли Вооружённых сил Украины», — заявил накануне украинский президент.

На этом Порошенко не остановился: «Я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией». Уже спустя день после того заявление Порошенко ввёл военное положение в десяти областях Украины, которые граничат с Россией и Молдавией. Режим введён с 14:00 и продлится 30 дней.

Скрытые мотивы переноса

Смущает, что несколько дней назад УЕФА был другого мнения и утверждал, что все матчи пройдут по графику. Возможно, решение изменили после официального введения военного положения. Но есть и другая версия.

По информации «Чемпионата», «Арсенал» обращался к «Ворскле» с просьбой о переносе матча ещё в сентябре. Якобы у «канониров» слишком большой самолёт, который в Киеве было бы принять удобнее. Да и английским болельщикам туда добраться проще. Британская пресса считает иначе: настолько спонтанное решение может обернуться «логистическим кошмаром».

В «Ворскле» настаивают, что решение не окончательное: клуб всё ещё ведёт переговоры с УЕФА. И это при том, что матч состоится завтра! Ещё больше вопросов появилось после официального заявления.

«Мы продолжим отслеживать и анализировать ситуацию в Украине в ближайшие дни в свете возможного переноса других матчей».

«Переноса других матчей»? Европейские клубы и без того скептически относятся к дальним поездкам, а теперь-то наверняка выжмут из этой ситуации максимум пользы. Хотите свежий пример? «Лион» уже заявил, что не хочет ехать на матч с «Шахтёром».

«Если честно, мы не хотим ехать в Харьков. Нет гарантий безопасности. Мы даже ищем себе самолёт, потому что французы не страхуют самолёты, которые туда летят», — сказал президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.

Понятно, что есть куда более важные вещи, но после указа президента Украина рискует остаться без большого футбола. По крайней мере, та её часть, что находится за пределами Киева.