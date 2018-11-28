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Жирков пропустит матч с «Копенгагеном» 

News.ru + ещё 21 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прояснил ситуацию по травмированному игроку «сине-бело-голубых» Юрию Жиркову. По его словам, футболист не сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Он не провёл ни одной полноценной тренировки. В четверг он не сыграет», — заявил Семак.
После он также сказал, что на поле не выйдет полузащитник Олег Шатов. Хавбек продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
«Плюс еще два игрока под вопросом. Смольников (защитник Игорь Смольников — прим.News.ru) только-только начинает тренироваться, непонятно готов ли он. Пока нет точного понимания, кто готов на сто процентов», — цитирует «Спорт-Экспресс» наставника «Зенита».
Матч «Зенит» — «Копенгаген» пройдёт 29 ноября. Начало — в 20:55.
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Сергей Семак , Игорь Смольников , Олег Шатов , Юрий Жирков , Зенит , Футбол
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