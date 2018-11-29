Аршавин выступил против бразильцев в сборной России 

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации футболистов, передает "СЭ".
"Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты. Одно дело — Роман Нойштедтер, который родился в России. Но когда за сборную играют бразильцы — я не вижу в этом смысла", — сказал Аршавин на "Уроке футбола", проходящем в одной из петербургских школ.
За сборную России по футболу в последние годы дебютировал ряд легионеров, получивших российский паспорт. В их число входят бразильцы Марио Фернандес, Гилерме, Ари, а также игроки с немецкими корнями Константин Рауш и Роман Нойштедтер.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" поместил фотографию Аршавина на стену почета.