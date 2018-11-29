Аршавин выступил против бразильцев в сборной России 

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Сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА

Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

Российские клубы третий год подряд не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов