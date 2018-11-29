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Сборная России расстроила россиян
Сборная России расстроила россиян

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации футболистов, передает "СЭ".
"Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты. Одно дело — Роман Нойштедтер, который родился в России. Но когда за сборную играют бразильцы — я не вижу в этом смысла", — сказал Аршавин на "Уроке футбола", проходящем в одной из петербургских школ.
За сборную России по футболу в последние годы дебютировал ряд легионеров, получивших российский паспорт. В их число входят бразильцы Марио Фернандес, Гилерме, Ари, а также игроки с немецкими корнями Константин Рауш и Роман Нойштедтер.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" поместил фотографию Аршавина на стену почета.
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Константин Рауш , Андрей Аршавин , Марио Фернандес , Роман Нойштедтер , Футбол
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