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Сборная России опустилась на семь позиций в рейтинге ФИФА 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Сборная России опустилась с 41-го на 48-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который опубликован на официальном сайте организации.
Сборная России наравне с командой Бенина потеряла наибольшее количество мест в рейтинге. На счету российской команды 1424 очка. По сравнению с октябрьским рейтингом россияне потеряли девять очков. В ноябре россияне провели два матча — в товарищеской встрече уступили команде Германии (0:3) и в заключительной игре группового раунда Лиги наций — шведам (0:2), в результате чего не смогли выйти в лигу А — элитный дивизион турнира.
В первой пятерке изменений не произошло. Лидируют бельгийцы (1727), следом расположились французы (1726), бразильцы (1676), хорваты (1634) и англичане (1631).

Новая система подсчета очков

После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.
Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами "окон" календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах "окон" (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов — от 3,5 до 6,0.
Изменилась и система подсчета очков за результаты. Теперь за победу дается 1 очко, за ничью — 0,5, поражение — 0. Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться. Из системы исключены подсчет среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.
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УЕФА , Футбол , Видео
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