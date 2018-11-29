Спорт под пиво — это красиво. Трансляции матчей в ресторанах «Ёрш»

На экране футбол, в бокале — крафтовое пиво, на столе — шашлык, вокруг — люди со схожими интересами, с которыми можно обсудить решения арбитра, разложить по полочкам стратегию и тактику и от души поболеть. Вот рецепт спортивной трансляции от пивных ресторанов «Ёрш» , и многие опытные болельщики сходятся в том, что он близок к идеальному.

Матчи демонстрируются на больших экранах в высоком качестве. Самый большой (один из самых больших в Москве — 2,5 на 5 метров) — во флагманском ресторане на Липецкой

В меню — обширный ассортимент закусок к пиву, щедрые мясные тарелки и рыба из собственной коптильни. Среди предложений нового сезона — рыбные стейки, «Каспийский винегрет» с килькой, сочный куриный бургер «Макгрегор», а также перепелки на мангале по особому рецепту от шефа.

Трансляции каждый день, выбор сортов пива доходит до нескольких сотен (в зависимости от ресторана).

Адреса ресторанов:

· Варшавское ш., д. 86;

· ул. Перерва, д. 58;

· Боровское ш., д. 31;

· ул. Липецкая, д. 2/8;

· ул. Космонавтов, д. 15;

· ул. Пришвина, д. 9;

· ул. Народного ополчения, д. 22, к.2.

Расписание ближайших трансляций

29.11.2018, четверг

18:50 Футбол. Спартак Москва — Рапид Вена, Лига Европы УЕФА , (Матч ТВ)

20:55 Футбол. Зенит — Копенгаген, Лига Европы УЕФА, (Матч ТВ)

30.11.2018, пятница

19:55 Футбол. Рубин: Динамо, Российская премьер-лига (Матч Премьер)