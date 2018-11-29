Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер призер Олимпийских игр 1976 года Виктор Матвиенко 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Фото: fcdynamo.kiev.ua Подробности читайте на УНИАН: https://sport.unian.net/football/10357083-umer-znamenityy-zashchitnik-kievskogo-dinamo-viktor-matvienko.html
Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной СССР по футболу Виктор Матвиенко скончался в возрасте 710 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".
Причины смерти, а также время и место прощания с Матвиенко не сообщаются.
Футболист выступал за одесский СКА (1968-1969), запорожский "Металлург" (1970) и киевское "Динамо" (1970-1977). В составе киевской команды он четыре раза побеждал в чемпионате СССР, становился обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.
В составе национальной команды Матвиенко дебютировал в 1971 году. За сборную он провел 21 матч, став серебряным призером чемпионата Европы 1972 года (входил в состав команды, но в матчах не участвовал) и бронзовым — Олимпийских игр 1976 года. В 1975 году Матвиенко были присвоены звания мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта СССР.
ТАСС: последние новости
Сборная России опустилась на семь позиций в рейтинге ФИФА Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной России Смертин включил Акинфеева и Аршавина в символическую сборную России по футболу за 20 лет
УЕФА , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России расстроила россиян121
Непобедимая боец вернется в UFC20
Тутберидзе жестко ответила на вопрос о Медведевой37
Нурмагомедов прилюдно «унизил» Канделаки124
Бабиков победил в спринте в Идре
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение