Умер призер Олимпийских игр 1976 года Виктор Матвиенко

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной СССР по футболу Виктор Матвиенко скончался в возрасте 710 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Причины смерти, а также время и место прощания с Матвиенко не сообщаются.

Футболист выступал за одесский СКА (1968-1969), запорожский "Металлург" (1970) и киевское "Динамо" (1970-1977). В составе киевской команды он четыре раза побеждал в чемпионате СССР, становился обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА

В составе национальной команды Матвиенко дебютировал в 1971 году. За сборную он провел 21 матч, став серебряным призером чемпионата Европы 1972 года (входил в состав команды, но в матчах не участвовал) и бронзовым — Олимпийских игр 1976 года. В 1975 году Матвиенко были присвоены звания мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта СССР.