Адвокат Мамаева: никаких причин содержать моего клиента в СИЗО нет

Защитник подчеркнул, что обратиться в суд с просьбой избрать меру пресечения, которая не будет связана с лишением свободы.

"Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет", — отметил Бушманов.