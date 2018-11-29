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Адвокат Мамаева: никаких причин содержать моего клиента в СИЗО нет 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат полузащитник "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал то, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении ареста его клиента и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Росбалт".
Защитник подчеркнул, что обратиться в суд с просьбой избрать меру пресечения, которая не будет связана с лишением свободы.
"Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет", — отметил Бушманов.
Напомним, что хавбеку "горожан" и форварду сине-бело-голубых выдвинуты обвинения в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что в Министерстве спорта России намерены разработать кодекс этики для кандидатов в российские сборные.
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Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , Минспорта , Зенит , МВД , ФСИН , Росбалт , Футбол
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