Адвокат полузащитник "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал то, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении ареста его клиента и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Росбалт".
Защитник подчеркнул, что обратиться в суд с просьбой избрать меру пресечения, которая не будет связана с лишением свободы.
"Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет", — отметил Бушманов.
Напомним, что хавбеку "горожан" и форварду сине-бело-голубых выдвинуты обвинения в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что в Министерстве спорта России намерены разработать кодекс этики для кандидатов в российские сборные.