Букмекер bwin вернет проигрыши по ставкам на матч «Спартака» с «Рапидом» 

Сегодня в очередном туре Лиге Европы московский «Спартак» начнет свой матч первым из российских команд. «Красно-белые» дома встретятся с «Рапидом», — матч начнется в 18:50 по московскому времени.
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В первых четырех встречах нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Спартак» имеет в своем ак-тиве 1 поражение, 2 ничьи и 1 победу. Команда проведет свой первый матч в еврокубках под руководством Олега Кононова.