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Букмекер bwin вернет проигрыши по ставкам на матч «Спартака» с «Рапидом» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: «Чемпионат»
Сегодня в очередном туре Лиге Европы московский «Спартак» начнет свой матч первым из российских команд. «Красно-белые» дома встретятся с «Рапидом», — матч начнется в 18:50 по московскому времени.
Компания bwin Россия предложила страховку от проигрыша для всех новых клиентов, — такое предложение действует у букмекера до конца года в рамках специальной акции. Компания вернет проигрыш по первой ставке, если она проиграет.
Кроме этого, на улучшенных для игроков условиях доступен суперкоэффициент на игру. Бук-мекер предлагает поставить на то, что в матче будет не менее 4 мячей (тотал больше 3,5 го-лов). Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 2.85.
В первых четырех встречах нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Спартак» имеет в своем ак-тиве 1 поражение, 2 ничьи и 1 победу. Команда проведет свой первый матч в еврокубках под руководством Олега Кононова.
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Олег Кононов , Спартак , Футбол
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