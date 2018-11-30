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Кононов включил в тренерский совет "Спартака" Глушакова и Зобнина

Названы кандидаты на звание лучшего игрока пятого тура Лиги Европы

Кокорину и Мамаеву отказали в рассмотрении жалоб на арест