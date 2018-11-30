Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ветеран «Спартака» жестко раскритиковал игру команды в матче с «Рапидом» 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида", передает Rusfootball.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу австрийской команды.
"Общие впечатления печальные, конечно. "Спартак" хоть и провел первый тайм на более-менее неплохом уровне, но если брать матч в целом — команда игру провалила! "Спартак" во втором тайме просто встал, в плане физики игроки еле двигались.
Почему Кононов, наблюдая за тем, как команда разваливалась в центральной зоне и просто встала, не предпринял никаких действий для изменения ситуации? Он что, ожидал, что игроки сами очнутся? Я в шоке от решений тренера в этом матче! Команда уже доигрывает сезон, что ли?! Или Кононов сам был в шоке от игры команды и поэтому застыл в бездействии?!" — заявил Рейнгольд.
Ранее известный тренер отметил изменившуюся психологию игроков "Спартака".
Газета.Ru: последние новости
Кононов включил в тренерский совет "Спартака" Глушакова и Зобнина Названы кандидаты на звание лучшего игрока пятого тура Лиги Европы Кокорину и Мамаеву отказали в рассмотрении жалоб на арест
Валерий Рейнгольд , Спартак , Небанковская кредитная организация "Платежная система "Рапида" , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глушаков прокомментировал нападение23
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки55
Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова5
Пилоту «Формулы-1» предложили сменить работу
Нурмагомедов прилюдно «унизил» Канделаки128
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение