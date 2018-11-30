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Названы кандидаты на звание лучшего игрока пятого тура Лиги Европы 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил претендентов на звание лучшего игрока в Лиге Европы по итога пятого тура группового этапа, передает "Советский спорт".
В рейтинг вошли нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру, форвард турецкого "Бешикташа" Джермейн Ленс, полузащитник итальянского "Милана" Хакан Чалханоглу и хавбек португальского "Спортинга" Бруну Фернандеш.
Жиру отметился дублем в матче с греческим "ПАОКом" (4:0). В активе Ленса два гола и результативная передача в игре с норвежским "Сарпсборг 08" (3:2). Чалханголу отличился забитым мячом в ворота люксембургского "Дюделанжа" (5:2). Фернандеш также являлся автором дубля во встрече с азербайджанским "Карабахом" (6:1).
Ранее стали известны 16 команд, которые выходят в плей-офф Лиги Европы.
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Хакан Чалханоглу , УЕФА , Советский спорт , Футбол
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