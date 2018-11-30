Названы кандидаты на звание лучшего игрока пятого тура Лиги Европы

В рейтинг вошли нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру, форвард турецкого "Бешикташа" Джермейн Ленс, полузащитник итальянского "Милана" Хакан Чалханоглу и хавбек португальского "Спортинга" Бруну Фернандеш.

Жиру отметился дублем в матче с греческим "ПАОКом" (4:0). В активе Ленса два гола и результативная передача в игре с норвежским "Сарпсборг 08" (3:2). Чалханголу отличился забитым мячом в ворота люксембургского "Дюделанжа" (5:2). Фернандеш также являлся автором дубля во встрече с азербайджанским "Карабахом" (6:1).

Ранее стали известны 16 команд, которые выходят в плей-офф Лиги Европы.