Боец Волков после матча «Зенита» обратился к Дзюбе

Российский боец MMA Александр Волков после матча группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Копенгаген» (1:0) обратился к форварду «сине-бело-голубых» Артёму Дзюбе. Спортсмен предложил футболисту потренироваться вместе.

«С корабля на бал — с семинара на футбол! Спасибо Зенит за приглашение на матч! Приглашаю Артема Дзюбу потренироваться вместе», — написал Волков в своём Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex) 29 Ноя 2018 в 10:10 PST

Ранее сообщалось, что петербургский клуб обыграл «Копенгаген» и в девятый раз подряд вышел в весеннюю стадию еврокубков.