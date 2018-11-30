Боец Волков после матча «Зенита» обратился к Дзюбе 

Российский боец MMA Александр Волков после матча группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Копенгаген» (1:0) обратился к форварду «сине-бело-голубых» Артёму Дзюбе. Спортсмен предложил футболисту потренироваться вместе.
«С корабля на бал — с семинара на футбол! Спасибо Зенит за приглашение на матч! Приглашаю Артема Дзюбу потренироваться вместе», — написал Волков в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб обыграл «Копенгаген» и в девятый раз подряд вышел в весеннюю стадию еврокубков.