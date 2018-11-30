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Напавший на Глушакова болельщик арестован на 10 суток 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мирослав Голунов, который выбежал на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Рапид» (1:2) и устроил перепалку с капитаном москвичей Денисом Глушаковым на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА был арестован на 10 суток.
«Я арестован на 10 суток. А также получил запрет на 5 лет на посещение всех матчей», — цитирует выбежавшего болельщика «Чемпионат».
Голунов отреагировал на фразу Георгия Черданцева, который назвал его «не болельщиком, а ребёнком».
«Черданцев назвал меня ребёнком? Мне 24 года», — заявил он.
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Андрей Ещенко начал переписку с болельщиками после матча ЛЕ.
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Денис Глушаков , Андрей Ещенко , Георгий Черданцев , УЕФА , Спартак , Футбол
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