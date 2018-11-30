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Следствие попросило продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие направило в суд ходатайство о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года, сообщил журналистам представитель Тверского районного суда Москвы.
«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, Кокорину А., Кокорин К. , Протасовицкого до 08.02.2019», — сообщил представитель суда.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин (брат Александра), подозреваются в избиении водителя ведущей «Первого канала» и нападении на главу департамента автопромышленности и железнодорожного транспорта министерства промышленности и торговли России Дениса Пака, а также на гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Оба инцидента произошли в Москве 8 октября. 10 октября подозреваемых задержали, 11 октября Тверской районный суд Москвы арестовал их до 8 декабря.
Все они содержатся в Бутырском следственном изоляторе.
Адвокаты пытались обжаловать арест своих подзащитных, однако Мосгорсуд отклонил апелляции, затем отказался рассматривать кассационную жалобу адвокатов.
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Россия опустилась на 7 позиций в рейтинге ФИФА и заняла 49 место «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче при Кононове Тверской суд рассмотрит продление ареста Кокорину и Мамаеву 5 декабря
Комментарии1
Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , Минпромторг , Мосгорсуд , ФСИН , Футбол
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