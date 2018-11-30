Следствие направило в суд ходатайство о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года, сообщил журналистам представитель Тверского районного суда Москвы.
«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, Кокорину А., Кокорин К. , Протасовицкого до 08.02.2019», — сообщил представитель суда.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин (брат Александра), подозреваются в избиении водителя ведущей «Первого канала» и нападении на главу департамента автопромышленности и железнодорожного транспорта министерства промышленности и торговли России Дениса Пака, а также на гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Оба инцидента произошли в Москве 8 октября. 10 октября подозреваемых задержали, 11 октября Тверской районный суд Москвы арестовал их до 8 декабря.
Все они содержатся в Бутырском следственном изоляторе.
Адвокаты пытались обжаловать арест своих подзащитных, однако Мосгорсуд отклонил апелляции, затем отказался рассматривать кассационную жалобу адвокатов.