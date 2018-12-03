Черышев вернулся к тренировкам

Российский полузащитник Денис Черышев , находящийся в аренде в испанской «Валенсии», вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, полученной 20 октября.

Информация появилась в официальном Twitter-аккаунте испанского клуба. Черышев травмировал ногу на 16-й минуте матча против «Леганеса» и был заменён.

27-летний футболист является игроком «Вильярреала». В 2018 году он во второй раз в карьере перешел в аренду в «Валенсию». Черышев является воспитанником футбольной академии мадридского «Реала»

News.ru также писал, что «Валенсия» разгромила «Райо Вальекано» без Черышева.