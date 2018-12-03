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Лиса "установила" личность погибшего из "Локомотива"
Лиса "установила" личность погибшего из "Локомотива"

Черышев вернулся к тренировкам 

News.ru + ещё 15 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российский полузащитник Денис Черышев, находящийся в аренде в испанской «Валенсии», вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, полученной 20 октября.
Информация появилась в официальном Twitter-аккаунте испанского клуба. Черышев травмировал ногу на 16-й минуте матча против «Леганеса» и был заменён.
27-летний футболист является игроком «Вильярреала». В 2018 году он во второй раз в карьере перешел в аренду в «Валенсию». Черышев является воспитанником футбольной академии мадридского «Реала».
News.ru также писал, что «Валенсия» разгромила «Райо Вальекано» без Черышева.
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Денис Черышев , Реал , Футбол
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